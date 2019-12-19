В четырех странах Европы задержаны сотни членов итальянской мафии

В ходе наиболее масштабной операции против мафиози со времен судебного процесса над членами мафии в Палермо в 1986-1992 годах, было арестовано 334 человека.

Только в Италии в рейдах по захвату участвовали 2500 полицейских. По словам прокурора города Катандзаро Николы Граттери, нынешняя операция позволила разрушить все ячейки Ндрангеты в провинции Вибо-Валентия. Граттери отметил, что итальянские силовики действовали во всех регионах страны, от Альп до Сицилии. Распоряжения об арестах насчитывают 250 страниц, передает РИА Новости.

Всего в число 416 подозреваемых по делу попали политики, в том числе бывший депутат от итальянской партии «Вперед», мэр небольшого провинциального города Пиццо, глава муниципальной полиции Вибо-Валентии, а также адвокаты, местные предприниматели и чиновники.