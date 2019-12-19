Чт, 19.12.2019
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Фото и видео ⟩ У здания ФСБ на Лубянке открыли стрельбу из Калашникова: есть жертвы
СМИ: введен план «Крепость»

Фото с места событий.

ФОТО: SHAMIL ZHUMATOV/REUTERS

В Москве произошла стрельба в районе улицы Кузнецкий мост, пишет Telegram-канал Baza. По информации канала, неизвестный открыл огонь из автоматического оружия, передает РБК.

В районе Лубянки на площади Воровского, Москва, неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, подтвердили РБК источники в ГУ МВД Москвы. По словам одного из собеседников, при стрельбе есть погибший, другой утверждает, что человека ранили. Mash и Baza утверждают, что при стрельбе получил ранение один человек, это сотрудник ФСБ. По версии Telegram-канала 112, погибли трое сотрудников ФСБ.

По данным Mash, в городе введен план «Крепость». Этот сигнал дается в МВД для сбора личного состава, чтобы пресечь захват собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск.

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что стрельбу открыли в приемной спецслужбы. Telegram-канал 112 также утверждает, что стрельба началась в приемной ФСБ, после чего нападавший выбежал на улицу. Близлежащие улицы перекрыты. По информации 112, нападавших было трое, двое из них погибли, один из нападающих продолжает стрелять и ведет прицельный огонь.

Информацию о стрельбе подтверждает Telegram-канал «Подъем». «Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания», — цитирует канал слова очевидца.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что не владеют информацией о стрельбе в центре столицы.

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