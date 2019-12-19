Фото и видео ⟩ У здания ФСБ на Лубянке открыли стрельбу из Калашникова: есть жертвы
В Москве произошла стрельба в районе улицы Кузнецкий мост, пишет Telegram-канал Baza. По информации канала, неизвестный открыл огонь из автоматического оружия, передает РБК.
В районе Лубянки на площади Воровского, Москва, неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, подтвердили РБК источники в ГУ МВД Москвы. По словам одного из собеседников, при стрельбе есть погибший, другой утверждает, что человека ранили. Mash и Baza утверждают, что при стрельбе получил ранение один человек, это сотрудник ФСБ. По версии Telegram-канала 112, погибли трое сотрудников ФСБ.
#Москва У здания #ФСБ на Лубянской площади проходит спецоперация. По словам очевидцев, стрельбу открыли в приемной ФСБ на Кузнецком мосту. После этого они выбежали на улицу и заблокировались в соседнем доме. По предварительным данным, уже погибло 2 человека, есть пострадавшие... pic.twitter.com/gceatefxyk— Radoslav Nekrasov (@Radoslav108) 19 декабря 2019 г.
По данным Mash, в городе введен план «Крепость». Этот сигнал дается в МВД для сбора личного состава, чтобы пресечь захват собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск.
Перестрелка в Москве. Объявлен план "Крепость". #фсб #крепость #лубянка pic.twitter.com/UinzkQej1j— Евгений Маяковский (@iamPhilippov) 19 декабря 2019 г.
Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что стрельбу открыли в приемной спецслужбы. Telegram-канал 112 также утверждает, что стрельба началась в приемной ФСБ, после чего нападавший выбежал на улицу. Близлежащие улицы перекрыты. По информации 112, нападавших было трое, двое из них погибли, один из нападающих продолжает стрелять и ведет прицельный огонь.
Посетители бара на Лубянке наблюдают за боем возле здания ФСБ. Погиб один человек, один ранен pic.twitter.com/7cRha1peQ6— Дикая Москва (@WildWildMoscow) 19 декабря 2019 г.
Информацию о стрельбе подтверждает Telegram-канал «Подъем». «Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания», — цитирует канал слова очевидца.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что не владеют информацией о стрельбе в центре столицы.