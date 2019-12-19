Фото и видео ⟩ У здания ФСБ на Лубянке открыли стрельбу из Калашникова: есть жертвы

В районе Лубянки на площади Воровского, Москва, неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, подтвердили РБК источники в ГУ МВД Москвы. По словам одного из собеседников, при стрельбе есть погибший, другой утверждает, что человека ранили. Mash и Baza утверждают, что при стрельбе получил ранение один человек, это сотрудник ФСБ. По версии Telegram-канала 112, погибли трое сотрудников ФСБ.

#Москва У здания #ФСБ на Лубянской площади проходит спецоперация. По словам очевидцев, стрельбу открыли в приемной ФСБ на Кузнецком мосту. После этого они выбежали на улицу и заблокировались в соседнем доме. По предварительным данным, уже погибло 2 человека, есть пострадавшие... pic.twitter.com/gceatefxyk — Radoslav Nekrasov (@Radoslav108) 19 декабря 2019 г.

По данным Mash, в городе введен план «Крепость». Этот сигнал дается в МВД для сбора личного состава, чтобы пресечь захват собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск.

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что стрельбу открыли в приемной спецслужбы. Telegram-канал 112 также утверждает, что стрельба началась в приемной ФСБ, после чего нападавший выбежал на улицу. Близлежащие улицы перекрыты. По информации 112, нападавших было трое, двое из них погибли, один из нападающих продолжает стрелять и ведет прицельный огонь.

Посетители бара на Лубянке наблюдают за боем возле здания ФСБ. Погиб один человек, один ранен pic.twitter.com/7cRha1peQ6 — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 19 декабря 2019 г.

Информацию о стрельбе подтверждает Telegram-канал «Подъем». «Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания», — цитирует канал слова очевидца.