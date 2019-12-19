Галерея: Курессааре погрузился во тьму

По иронии судьбы единственным освещенным местом на Сааремаа в течение некоторого времени была волостная управа и находящийся рядом с редакцией Saarte Hääl дуб.

В эфире радио "Кади" царит тишина. Вчерашний шторм сломал антенну на острове Муху, которая передает радиопередачи "Кади" слушателям как Муху, так и Хийумаа. Есть надежда, что антенна будет отремонтирована к завтрашнему дню. Радиопередачи также исчезли из-за произошедшего сегодня вечером сбоя в подаче электроэнергии в районе Асте.

В 17:12 стало известно, что в некоторых районах города подача электроэнергии восстановлена.

Волостной старейшина Сааремаа Мадис Каллас после обращения к менеджеру по работе с клиентами компании Elektrilevi заявил, что возможная причина неисправности может быть в подстанции на улице Толла. По его словам, бригада первым делом восстановила подачу электричества в больницу Курессааре, следующим приоритетом было восстановление электричества в центре города.