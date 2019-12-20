Эстонская банда опустошала банковские счета жителей Индии и Бангладеш

«Того, как были получены эти данные, в ходе следствия установлено не было», - говорит глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. Есть много возможностей украсть данные: начиная с утечки данных и вирусов и заканчивая соответствующими устройствами (скиммерами). Тамбре поясняет, что зачастую данные кредитной карты покупаются, например, на черном рынке.

Очевидно, у преступников была и международная деятельность.

Один из членов банды Андрей Чепурный рассказал полиции о живущем в Одессе Михаиле, который якобы был посредником между теми, кто копировал карты, и бандой Летко. О Михаиле поговаривали, что похожие схемы он запустил и в странах Балтии.

В тот же месяц, когда в Эстонии опустошались банковские счета индийцев, литовские полицейские задержали в Вильнюсе гражданина России Артема Антонова, который к тому моменту снял по поддельным карточкам в банкоматах 26 700 евро.

Через год, в то время как здесь опустошались банковские счета жителей Пакистана и Бангладеш, полиция задержала в Литве еще пятерых лиц, которые пытались проделать там то же самое. В этой компании были и лица, ежедневно проживавшие в Эстонии и ранее неоднократно судимые здесь в уголовном порядке за аналогичные преступления.

Паника в интернет-магазинах

У Летко и компании были и другие схемы. В июле прошлого года работников магазина электроники Klick удивило, что некий Виктор, заказывавший в Ласнамяэ телефоны, при оплате использовал японскую банковскую карту, пользователем которой значился некто Нозакинг Юйи.

«Как ты думаешь, отдавать заказ в работу или еще потянуть?» - спросил коллегу обеспокоенный сотрудник магазина. Klick связался с банковским специалистом, который справедливо заподозрил мошенничество.

«Извините, когда поступит мой заказ?» - спросил Виктор еще раз, после того как покупка затянулась на пару недель.

Впоследствии выяснилось, что и некто Андрей пытался заказать по японской кредитной карте 17 телефонов, но большинство сделок из-за банковских правил были приостановлены и не прошли. Однако две покупки все-таки удалось осуществить. Klick обратился в полицию.

Виктором оказался Виктор Смирнов, которого полиция немедленно задержала. Его рассказ вновь привел их к Летко. Смирнов передал Летко свои личные данные и документы, чтобы последний мог брать на его имя кредиты, заказывать товары по интернету и переводить на счет сомнительные деньги, чтобы затем снимать их наличными.

Была и еще одна схема: одна старушка из Ласнамяэ как-то утром обнаружила в своем почтовом ящике извещение о том, что задолжала по кредиту. Насколько ей было известно, никаких кредитов она не брала.

Выяснилось, что ее знакомая, Ксения Житкова, которой пожилая дама доверила свои банковские дела, недавно познакомилась с Летко.

В рамках того же следствия было найдено множество тех, кто добровольно предоставил свои данные Летк или его сообщникам, чтобы немного «подзаработать».

«Я никогда сам не пользовался интернетом», - рассказал полиции асоциал, на имя которого в интернете были оформлены малые кредиты.

Так и жили Летко и его друзья годами на чужие деньги – заказывали в Wolt еду и алкоголь на сотни евро, приобретали в интерне-магазинах, например, роботы-пылесосы и на чужое имя брали в лизинг автомобили и кредиты.

Конечно, такая деятельность в цифровую эпоху не могла остаться незамеченной, возбудила интерес банков и нашлось немало свидетелей.

С 2015 года у Летко уже был условный срок за аналогичные финансовые преступления. 19 ноября этого года Харьюский уездный суд приговорил его к шести годам лишения свободы, из которых реально ему придется отсидеть год и два месяца. Остальное ему придется отбывать условно с пятилетним испытательным сроком.