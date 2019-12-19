Пыхья-Таллинн организует дополнительную раздачу гранитной крошки

«В том, что рано или поздно будет скользко, нет никаких сомнений. Поэтому районная управа решила поддержать ответственных за уборку и посыпку тротуаров домовладельцев и представителей квартирных товариществ и предложить им бесплатно запастись средством борьбы против гололедицы. Это поможет избежать несчастных случаев и травм», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

В рамках кампании, которая проходила в ноябре и декабре, жители Пыхья-Таллинна заказали более 1000 25-килограмовых мешков с гранитной крошкой. Идя навстречу пожеланиям людей, районная управа приняла решение организовать дополнительную раздачу – по два мешка на один адрес.

Для того, чтобы получить гранитную крошку, необходимо отправить заявление на электронную почту ptv@tallinnlv.ee, указав адрес, имя владельца или его представителя, а также обязательно номер телефона. Заявления принимаются до 24 января. Ехать за крошкой никуда не надо – мешки будут доставлены на дом в предварительно условленное по телефону время в период с 27 января по 16 февраля.

В связи с изменчивой погодой управа района призывает людей быть осторожными и обращает внимание владельцев недвижимости на их обязанность убирать тротуары.

Для борьбы с гололедом запрещено использовать золу или соль, которые портят обувь и уничтожают растения. Следует использовать сыпучий материал (например, гранитный щебень), диаметр гранул которого может варьироваться от 2 до 6 мм. Кучи снега и льда не должны препятствовать движению пешеходов, также снег и лед нельзя сталкивать с тротуара на проезжую часть. Тротуар должен быть расчищен к 7 утра, за исключением форс-мажорных обстоятельств.