Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

В документе отмечается, что Евросовет единогласно принял политическое решение о возобновлении экономических санкций против России. Штрафные меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики, а также против товаров двойного назначения.

Первоначально эти санкции были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации положения на Украине и усилены в сентябре 2014 года.