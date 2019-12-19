Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

Совет Евросоюза продлил экономические санкции против отдельных секторов российской экономики еще на шесть месяцев - до 31 июля 2020 года. Это решение было принято после того, как 12 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель проинформировали Евросовет о ходе выполнения минских соглашений, к которым привязан вопрос о продлении санкций, говорится в пресс-релизе Совета ЕС, обнародованном в четверг, 19 декабря, передает Deutsche Welle.
В документе отмечается, что Евросовет единогласно принял политическое решение о возобновлении экономических санкций против России. Штрафные меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики, а также против товаров двойного назначения.
Первоначально эти санкции были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации положения на Украине и усилены в сентябре 2014 года.
Санкции ограничивают доступ пяти крупных преимущественно государственных российских финансовых институтов, а также трех крупных энергетических и трех оборонных компаний к рынкам первичного и вторичного капитала в ЕС, запрещают экспорт и импорт вооружений, а также экспорт товаров двойного назначения для использования в России в военных целях и ограничивают доступ России к некоторым технологиям и услугам, которые могут быть использованы для производства и переработки нефти.