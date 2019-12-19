Тысячи эстонских домохозяйств все еще обесточены из-за шторма

В течение дня над устранением нарушений в подаче электричества работали более 70 бригад, для более оперативного решения проблем были задействованы дроны.

Повреждения устранены на Хийумаа и в Ида-Вирумаа, больше всего последствий шторма остается еще в Харьюмаа, Рапламаа, Вильяндиском и Тартуском уездах.