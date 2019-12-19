Чт, 19.12.2019
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Тысячи эстонских домохозяйств все еще обесточены из-за шторма

Здание без электричества. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tiit Loim/Lõuna-Eesti Postimees

Предприятие Elektrilevi восстановило подачу электричества 44 900 домохозяйствам, обесточенными из-за шторма по состоянию на 17 часов четверга остаются еще 5600 потребителей.

Предприятие Elektrilevi к вечеру четверга восстановило электроснабжение 44 900 домохозяйствам, обесточенным из-за бушевавшего в среду шторма, сообщило предприятие.

В течение дня над устранением нарушений в подаче электричества работали более 70 бригад, для более оперативного решения проблем были задействованы дроны.

Повреждения устранены на Хийумаа и в Ида-Вирумаа, больше всего последствий шторма остается еще в Харьюмаа, Рапламаа, Вильяндиском и Тартуском уездах.

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