Тысячи эстонских домохозяйств все еще обесточены из-за шторма

Предприятие Elektrilevi восстановило подачу электричества 44 900 домохозяйствам, обесточенными из-за шторма по состоянию на 17 часов четверга остаются еще 5600 потребителей.
Предприятие Elektrilevi к вечеру четверга восстановило электроснабжение 44 900 домохозяйствам, обесточенным из-за бушевавшего в среду шторма, сообщило предприятие.
В течение дня над устранением нарушений в подаче электричества работали более 70 бригад, для более оперативного решения проблем были задействованы дроны.
Повреждения устранены на Хийумаа и в Ида-Вирумаа, больше всего последствий шторма остается еще в Харьюмаа, Рапламаа, Вильяндиском и Тартуском уездах.