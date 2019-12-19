Чт, 19.12.2019
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  • Авария в Таиланде: туристы из Эстонии оказались на ​круизном судне, столкнувшемся с яхтой

Авария в Таиланде: туристы из Эстонии оказались на ​круизном судне, столкнувшемся с яхтой

Тайская спасательная лодка. Иллюстративное фото.

ФОТО: MOHD RASFAN/AFP

На круизном судне, которое в среду столкнулось с яхтой близ таиландского Пхукета, находились и туристы из Эстонии.

Несчастный случай произошел около 16 часов близ острова Кай Ноки, по сообщению местных СМИ, пострадали 12 человек, капитан круизного судна погиб, а один из матросов упал в воду и пропал.

Наряду с туристами из Эстонии на борту круизного судна находились также туристы из России, Пакистана и Ирана — всего 45 пассажиров и четыре члена экипажа.

Капитан яхты - 47-летний гражданин России Александр Горбунов, на его яхте никто не пострадал.

Пострадавших туристов доставили в больницу.

Bangkok Post сообщает, что погибший капитан прежде имел наказания за неосторожное вождение судна, поскольку с судна, которым он управлял, упали в море два туриста из Южной Кореи и утонули.

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