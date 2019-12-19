В четверг в 17.25 вышедший из Таллинна поезд Таллинн-Нарва опаздывает на станцию назначения, поскольку должен был остановиться в связи с неисправностью другого поезда.
Postimees сообщили, что поезд из-за неисправности в инфраструктуре остановился на 25 минут незадолго до Кабала.
Пресс-секретарь Elron сообщил Postimees, что пассажирский поезд должен был остановиться из-за неисправности товарного состава, теперь неисправность устранена и движение поездов восстановлено.
Поезд Таллинн-Нарва опаздывает в Пюсси на 21 минуту.
В свою очередь, поезд Нарва-Таллинн опоздает в Тапа на 36 минут.