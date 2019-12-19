Чт, 19.12.2019
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Поезд Таллинн-Нарва опаздывает

Поезд Elron.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В четверг в 17.25 вышедший из Таллинна поезд Таллинн-Нарва опаздывает на станцию назначения, поскольку должен был остановиться в связи с неисправностью другого поезда.

Postimees сообщили, что поезд из-за неисправности в инфраструктуре остановился на 25 минут незадолго до Кабала.

Пресс-секретарь Elron сообщил Postimees, что пассажирский поезд должен был остановиться из-за неисправности товарного состава, теперь неисправность устранена и движение поездов восстановлено.

Поезд Таллинн-Нарва опаздывает в Пюсси на 21 минуту.

В свою очередь, поезд Нарва-Таллинн опоздает в Тапа на 36 минут.

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