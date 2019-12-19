Полицейская машина.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Вчера женщина сообщила в полицию, что в ее автомобиле спит незнакомый мужчина.

18 декабря 34-летняя женщина сообщила в полицию, что на улице Ряхни в Кристийне, Таллинн, в ее автомобиле спит незнакомый мужчина. Размер ущерба выясняется.