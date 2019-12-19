Rus.Postimees.ee112Странный случай в Таллинне: женщина сообщила в полицию, что в ее машине спит незнакомец 20 19 декабря 2019, 20:39Странный случай в Таллинне: женщина сообщила в полицию, что в ее машине спит незнакомецrus.postimees.eeПолицейская машина.ФОТО: Dmitri KotjuhВчера женщина сообщила в полицию, что в ее автомобиле спит незнакомый мужчина.18 декабря 34-летняя женщина сообщила в полицию, что на улице Ряхни в Кристийне, Таллинн, в ее автомобиле спит незнакомый мужчина. Размер ущерба выясняется. 20 автомобилькристийнеполицияталлиннущерб