Депутаты Рийгикогу расходятся во мнении по поводу аптечной реформы

Экс-министр здоровья и труда Рийна Сиккут поддержала действия своего преемника. Депутат от коалиционной партии Isamaa Сийм Кийслер считает, что даже поправки в реформе не могут сделать ее приемлемой.

"Я понимаю, если есть проблемы с оптовыми поставщиками, мы можем это обсудить, но почему только одна маленькая группа может быть собственником аптек в нашей стране, мне эти причины до сих пор неизвестны", – отметил Кийслер.