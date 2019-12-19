Депутаты Рийгикогу расходятся во мнении по поводу аптечной реформы

Министерство социальных дел пытается внести ряд правок в скандальную аптечную реформу, которая вступит в силу через 3,5 месяца, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Экс-министр здоровья и труда Рийна Сиккут поддержала действия своего преемника. Депутат от коалиционной партии Isamaa Сийм Кийслер считает, что даже поправки в реформе не могут сделать ее приемлемой.
"Я понимаю, если есть проблемы с оптовыми поставщиками, мы можем это обсудить, но почему только одна маленькая группа может быть собственником аптек в нашей стране, мне эти причины до сих пор неизвестны", – отметил Кийслер.
Сам министр социальных дел заявил, что у аптек было четыре с половиной года, чтобы подготовиться к реформе, и если они не готовы, то винить должны самих себя.