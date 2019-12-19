В центре Таллинна неизвестный преступник напал с ножом на мужчину

Неизвестный преступник в ночь на среду на улице в центре Таллинна напал с ножом на находившегося на улице мужчину и нанес ему тяжкие телесные повреждения.
Около пяти часов утра в кризисный центр сообщили, что на улице Татари ранение ножом в область шеи получил 32-летний мужчина. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу сообщила в четверг BNS пресс-служба Пыхьяской префектуры.
Подробности произошедшего будут установлены в ходе уголовного дела, которое возбуждено по статье о нанесении тяжких телесных повреждений.