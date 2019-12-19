Госсуд пошел навстречу однополой паре, воспитывающей ребенка

В сотрудничестве с Эстонским центром по правам человека и юридической фирмой "Сирель и партнеры" Марина и Елена обратились в суд. Они живут вместе более 10 лет и воспитывают трехлетнего ребенка.

В 2016 году пара подписала договор о сожительстве, и Марина усыновила сына Елены. В результате усыновления Марина и Елена были отмечены как родители в свидетельстве о рождении. Марина уже вернулась на работу, а Елена осталась дома с ребенком. В Эстонии человек, который сидит дома с ребенком, как правило, может получить медицинскую страховку от государства, но государство отказалось предоставить ее однополым парам.

Департамент социального страхования обосновал отказ тем, что прикладные акты Закона о сожительстве предусматривают в этом случае выплату социального налога, однако Рийгикогу не принял прикладные акты. После этого Елена обратилась в суд.

Конституционная комиссия Рийгикогу установила, что оспариваемая статья Закона о социальном налоге соответствует Конституции и что политическая воля Рийгикогу состоит в том, чтобы различать разные модели семьи. «Оспариваемое положение представляет собой симбиоз политического и социального обязательства, которое зависит от воли законодательного органа. Медицинская страховка предоставляется находящемуся в браке родителю, который находится дома с ребенком. Брак и зарегистрированные партнерские отношения регулируются различными законами и имеют различные преимущества. Политическая воля законодателя состоит в том, чтобы различать разные модели семьи. Оспариваемое положение также не распространяется на родителей, которые де-факто состоят в партнерстве. При оценке законности этого положения следует также оценить объем ограничений социальной защиты других моделей семьи», - отметила комиссия.

Коллегия конституционного надзора Рийгикогу отметила в опубликованном заявлении, что хотя брак и зарегистрированное партнерство регулируются различными законами, у этих институтов больше сходств, чем различий. Коллегия добавила, что, как супруги, так и зарегистрированные партнеры взяли на себя обязательство содержать неработающего супруга или партнера. Таким образом, Госсуд считает, что семьи с детьми в возрасте до 8 лет находятся в аналогичной ситуации, независимо от того, сидит ли с ребенком состоящий в браке или в зарегистрированном партнерстве человек.

По оценке Госсуда, разное отношение к семьям с детьми, которые растят детей в браке и в зарегистрированном партнерстве, является неоправданным.