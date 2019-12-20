Фото и видео ⟩ Лихой обгон водителя внедорожника привел к столкновению с грузовиком

Вчера, 19 декабря, около 19:50 в деревне Отику в Ярвамаа произошло ДТП. Совершавший обгон водитель внедорожника потерял управление и задел грузовик с прицепом.
Внедорожник тоже имел прицеп, он-то больше всего и пострадал в результате столкновения. Находившиеся в грузовике строительные материалы разлетелись по дороге и обочине. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели водителя внедорожника, серьезных травм у него обнаружено не было, пишет Postimees.
По словам находившегося за рулем грузовика мужчины, на шоссе было скользко, видимо, водитель внедорожника не учел погодные условия, что и привело к ДТП.