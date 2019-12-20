Пт, 20.12.2019
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом
  • Rus.Postimees.ee
  • Лихой обгон водителя внедорожника привел к столкновению с грузовиком

Фото и видео ⟩ Лихой обгон водителя внедорожника привел к столкновению с грузовиком

Вчера, 19 декабря, около 19:50 в деревне Отику в Ярвамаа произошло ДТП. Совершавший обгон водитель внедорожника потерял управление и задел грузовик с прицепом.

Внедорожник тоже имел прицеп, он-то больше всего и пострадал в результате столкновения. Находившиеся в грузовике строительные материалы разлетелись по дороге и обочине. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели водителя внедорожника, серьезных травм у него обнаружено не было, пишет Postimees.

По словам находившегося за рулем грузовика мужчины, на шоссе было скользко, видимо, водитель внедорожника не учел погодные условия, что и привело к ДТП.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ