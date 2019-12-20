Pargi Кeskus: своей очереди ждут ледовый холл и бассейн

В отработавшем менее месяца торговом центре из запланированного на ближайшее время не завершено еще строительство кинотеатра Apollo, который должен быть готов к весне. Но центр ждет от волостного управления информации о том, насколько велика потребность волости в планируемых ледовом холле и бассейне. Для этого руководитель центра по развитию Аллан Мянд уже некоторое время ходит по комиссиям волостного собрания, чтобы узнать их точки зрения, а также ответить на вопросы.

Волость гарантировала покупку времени

Йыхвиская волость имеет пятипроцентное участие в центре, и волостное собрание еще в 2014 году одобрило взятие на себя дополнительных обязательств, когда будут готовы ледовый холл и бассейн. То есть в бюджете волости предусмотрены средства на покупку в создаваемых бассейне и ледовом холле времени для своих школ, детсадов, спортшколы и кружков по интересам на общую сумму 150000 евро в год. Это давало бы право пользоваться бассейном 7000 часов в год, а ледовым холлом - 500 часов в год.

Срок договора о праве пользования составлял бы по первоначальному плану 15 лет с момента, когда бассейну и ледовому холлу выдадут разрешение на использование, однако волостное собрание урезало тогда этот срок на пять лет. В то же время говорили о закрытии бассейнов в волостных школах - в нынешней Йыхвиской основной и Йыхвиской русской основной.

"Время не стоит на месте и потребности могли измениться. Поэтому мы и ждем точки зрения волости о том, каковы ее ожидания", - сказал руководитель по развитию Pargi Кeskus Аллан Мянд.

По его словам, ситуация уже изменилась потому, что в школах произошли изменения в обязательном обучении плаванию, а также потому, что из-за теплых зим часть занятий зимними видами спорта все больше переводится с улицы в ледовые холлы.

По плану, при 25-метровом бассейне с восемью дорожками будет также маленький спа, а размеры ледового холла составят 56х28 метров.

"Важнейшим пунктом в случае этих объектов является энергия, как наиболее эффективно внедрить перекрестное использование энергии", - отметил Мянд.

Пройдет три года

Проектные работы надеются начать предстоящей весной, предположительно на это потребуется полтора года, а весь второй этап может быть осуществлен за три года.

Весь комплекс второго этапа расположится в обращенной к концертному дому части здания центра, и это предполагает, что в таком случае в центре построят также подземную стоянку.

Говоря о планируемом отеле, Мянд сказал, что он будет простым, функциональным и рассчитанным примерно на 120 койко-мест. Центр и отель будут соединены друг с другом галереей.

Потребность в отеле, по его словам, напрямую связана с созданием бассейна и ледового холла. "Ты не сможешь сегодня загрузить спортивные объекты, если тебе негде будет разместить людей во время соревнований и прочих мероприятий", - отметил он.