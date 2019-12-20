ЭОК чествовал медалистов титульных соревнований 2019 года

Президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа выразил благодарность всем призерам международных титульных соревнований, их тренерам и членам команд. «Эстонский спорт зарекомендовал себя во всем мире, и наши лучшие спортсмены, медалисты международных соревнований, сейчас находятся в этом зале. То, что вас так много – ведь в этом году Эстония завоевала около 170 медалей –, действительно серьезное достижение для маленькой страны. Однако спортивный результат рождается не только благодаря работе спортсмена. Огромную благодарность я хочу выразить всем тренерам, спонсорам и другим людям, которые оказывали им поддержку! Многие из присутствующих медалистов еще очень молоды – я благодарю ваших родителей и близких, которые помогают вам и вдохновляют вас на спортивные свершения!» – сказал Сыырумаа.

В приеме приняли участие спортсмены и параспортсмены разных возрастных категорий, завоевавшие в подходящем к концу году медали в олимпийских и неолимпийских видах спорта на чемпионатах мира и Европы, Европейских играх, Европейском юношеском Олимпийском фестивале и Универсиаде, а также их тренеры.

Десятиборец Йоханнес Эрм, завоевавший серебро на чемпионате Европы по легкой атлетике в возрастной категории до 23 лет, сказал, что привезти домой медаль – большая радость. «Немного обидно, что меня обошел немец Никлас Каул, но в принципе я доволен результатом – во всех дисциплинах, кроме прыжка с шестом, я выступил максимально хорошо, а в десятиборье такое случается нечасто. Хороший был год. Если думать глобально, то это моя третья медаль с титульных соревнований, и она точно не последняя», – прокомментировал Эрм, выполнивший норматив для допуска на летние Олимпийские игры в Токио.

Серебряный медалист Европейских игр, член женской сборной по стритболу Анника Кёстер подвела итоги своего спортивного года словом «круто». «Отличный был баскетбольный сезон, но его кульминацией, конечно же, стало серебро на Европейских играх. Это первая медаль, которую я получила в составе взрослой национальной сборной. Уже один тот факт, что я выступаю за Эстонию, переполняет гордостью, а тут еще и медаль – все это очень эмоционально», – сказала Кёстер.

Каратистка Анна Сокк, завоевавшая бронзу на чемпионате мира среди юниоров, отметила, что спортивный год подарил много поводов для преодоления себя. «Мой год начался с травмы – пришлось восстанавливаться. На протяжении всей реабилитации меня мотивировал чемпионат мира, ведь единственная возможность попасть на него – успешные выступления на кубках мира. И мне это удалось! А с чемпионата мира я привезла завоеванную кровью и потом бронзовую медаль. Для меня эта медаль символизирует все те сложности, которые мне пришлось преодолеть. Я доказала себе, что при большом желании я преодолею любое препятствие», – рассказала Сокк.