Россия обжалует в суде решение WADA о четырехлетнем отстранении России от спорта

9 декабря Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) согласился с рекомендациями комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса, так как российская сторона вносила изменения в базу данных Московской лаборатории.

Кроме того, Россию отстранили на 4 года от крупных международных стартов (чистые спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе), а также лишили права проведения крупных турниров в течение 4 лет.

«Набсовет имеет право дать рекомендации общему собранию РУСАДА. Мы приняли решение не соглашаться с этим (WADA) решением. Есть определенные разногласия в подходах, но мы находимся в контакте со всеми организациями, в том числе с WADA. Мы рассчитываем, что Россия останется в экосистеме спорта», – сказал Ивлев.

«В ближайшее время, (в течение) 10-15 дней, рекомендация будет представлена общему собранию РУСАДА, будет подготовлено письмо от имени президента организации. Дальше мяч будет находиться на стороне WADA, и будем обсуждать ситуацию в правовом поле», – добавил Ивлев.