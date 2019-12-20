Пт, 20.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
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В Эстонии изменится требование к установке датчиков угарного газа

Датчик угарного газа.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Министерства Эстонии дорабатывают одобренные на прошлой неделе изменения в Законе о противопожарной безопасности: согласно предложению Министерства экономики и коммуникаций, датчик угарного газа нужно будет устанавливать во всех помещениях, соединенных с газовым оборудованием при помощи техносистем.

По словам вице-канцлера по вопросам внутреннего рынка Министерства экономики и коммуникаций Кристи Тальвинг, если газовое оборудование расположено, например, в подвале и там же установлен датчик угарного газа, то его сигнал не достигает помещений, в которых находятся люди, передает Rus.ERR.

«В дальнейшем датчик нужно будет устанавливать в помещениях, в которые угарный газ может проникнуть через техносистемы, например, вентиляцию, дымоход или конструкции здания», - объяснила Тальвинг.

Сейчас наличие датчика угарного газа обязательно в жилых помещениях, непосредственно в которых установлено газовое оборудование.

Переходный период закончится 1 января 2022 года, то есть после этого датчик угарного газа станет обязательным для всех домов, в которых имеется газовое оборудование независимо от его местоположения.

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