В Эстонии изменится требование к установке датчиков угарного газа

Министерства Эстонии дорабатывают одобренные на прошлой неделе изменения в Законе о противопожарной безопасности: согласно предложению Министерства экономики и коммуникаций, датчик угарного газа нужно будет устанавливать во всех помещениях, соединенных с газовым оборудованием при помощи техносистем.
По словам вице-канцлера по вопросам внутреннего рынка Министерства экономики и коммуникаций Кристи Тальвинг, если газовое оборудование расположено, например, в подвале и там же установлен датчик угарного газа, то его сигнал не достигает помещений, в которых находятся люди, передает Rus.ERR.
«В дальнейшем датчик нужно будет устанавливать в помещениях, в которые угарный газ может проникнуть через техносистемы, например, вентиляцию, дымоход или конструкции здания», - объяснила Тальвинг.
Сейчас наличие датчика угарного газа обязательно в жилых помещениях, непосредственно в которых установлено газовое оборудование.
Переходный период закончится 1 января 2022 года, то есть после этого датчик угарного газа станет обязательным для всех домов, в которых имеется газовое оборудование независимо от его местоположения.