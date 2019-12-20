В Эстонии изменится требование к установке датчиков угарного газа

По словам вице-канцлера по вопросам внутреннего рынка Министерства экономики и коммуникаций Кристи Тальвинг, если газовое оборудование расположено, например, в подвале и там же установлен датчик угарного газа, то его сигнал не достигает помещений, в которых находятся люди, передает Rus.ERR.

«В дальнейшем датчик нужно будет устанавливать в помещениях, в которые угарный газ может проникнуть через техносистемы, например, вентиляцию, дымоход или конструкции здания», - объяснила Тальвинг.

Сейчас наличие датчика угарного газа обязательно в жилых помещениях, непосредственно в которых установлено газовое оборудование.