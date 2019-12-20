Фильм «Правда и справедливость» стал лауреатом американской премии «Спутник»

Помимо «Правды и справедливости» на премию также выдвигались сенегальский фильм «Атлантика» (Atlantics), российский «Дылда» (Beanpole), французский «Отверженные» (Les Miserables), испанский «Боль и слава» (Pain and Glory), корейский «Паразиты» (Parasite), эстонский «Правда и справедливость» (Tõde ja õigus), французский «Портрет девушки в огне» (Portrait de la jeune fille en feu) и чешский «Раскрашенная птица» (Nabarvené ptáče).

В 2015 году премию «Спутник» за лучший иностранный фильм получила эстонско-грузинская лента «Мандарины».