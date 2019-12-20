Фильм «Правда и справедливость» стал лауреатом американской премии «Спутник»

Художественный фильм эстонского режиссера Танела Тоома «Правда и справедливость» получил престижную премию «Спутник» (Satellite Award) Международной пресс-академии в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает Rus.ERR со ссылкой на киностудию Allfilm.
Помимо «Правды и справедливости» на премию также выдвигались сенегальский фильм «Атлантика» (Atlantics), российский «Дылда» (Beanpole), французский «Отверженные» (Les Miserables), испанский «Боль и слава» (Pain and Glory), корейский «Паразиты» (Parasite), эстонский «Правда и справедливость» (Tõde ja õigus), французский «Портрет девушки в огне» (Portrait de la jeune fille en feu) и чешский «Раскрашенная птица» (Nabarvené ptáče).
В 2015 году премию «Спутник» за лучший иностранный фильм получила эстонско-грузинская лента «Мандарины».
Премьера фильма «Правда и справедливость», снятого по мотивам первой части одноименной пенталогии Антона Хансена Таммсааре, состоялась 20 февраля, и за время показа в кинотеатрах его посмотрели 267 000 зрителей, что стало рекордным числом. Фильм был снят к столетию Эстонской Республики.