19-летний российский хоккеист готов переписать собственный рекорд

Российский нападающий Михаил Воробьев забросил первую шайбу в сезоне за "Филадельфию". Шайба Воробьева положила начало разгрому "Баффало" (6:1), в который внес свой вклад и защитник "Летнчиков" ИВан Проворов. Обоим россиянам ассистировал Трэвис Конекны, сделавший ассистентский хет-трик.

Два очка Александра Радулова и передача Дениса Гурьянова помогли "Далласу" в гостях обыграть 4:3 (ОТ)"Тампу". Радулов открыл счет в матче на четвертой минуте, забросив свою десятую шайбы в сезоне, а на 63-й минуте россиянин ассистировал Тайлеру Сегину, поставившему точку в матче. В составе "Тампы" два очка набрал Михаил Сергачев (гол+передача), ассистом на Алекса Киллорна отметился Никита Кучеров.

Владислав Наместников и Артем Анисимов отличились в матче "Оттавы" против "Нэшвилла", забросив по шайбе во втором периоде. "Оттава" вела после голов россиян 3:1, но "Хищники" сумели к концу встречи сделать счет ничейным, 4:4, а в овертайме победу 5:4 "Сенаторам" принес Энтони Дюклер.

Всего одно очко осталось до повторения личного рекорда форварду "Каролины" Андрею Свечникову. В прошлом сезоне 19-летний форвард набрал 37 (20+17) очков в 82 встречах за "Ураганов", а в этом сезоне уже 36 (15+21) в 34 играх. "Каролина" в гостях проигрывала "Колорадо" за три минуты до конца встречи 0:1, но гол Свечникова восстановил равновесие. Через минуту Джейккоб Слэвин вывел "Каролину" вперед, а еще через минуту Себастьян Ахо поставил победную точку - 3:1.

Результаты остальных матчей:

Бостон – Айлендерс – 2:3 (1:0, 0:2, 1:0)

Коламбус – Лос-Анджелес – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0)

Виннипег – Чикаго – 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Калгари – Монреаль – 3:4 (2:0, 0:2, 1:1)