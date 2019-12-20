На ферме, расположенной вблизи Эстонии и Латвии, зафиксирована вспышка оспы овец

В крестьянско-фермерском хозяйстве в деревне Пошитни выявлено 203 тяжело больных оспой овец и 293 - больных. От заболевания скончалось 78 животных. 14 из обследованных овец оказались здоровыми.

На данный момент не исследовано порядка 300 голов овец, работы проводятся.

Также специалистами произведен подворовой обход в 10-километровой зоне от очага поражения, больных животных не выявлено.

Силами полиции перекрыта автодорога Рождество-Великое Село на съезде в д. Пошитни с последующим досмотром автотранспорта и граждан.

Кроме того, определено место для круглосуточного поста и дезактивиционного блока.

Оспа овец (Variola ovium) - высококонтагиозное заболевание, относящееся к вирусным и проявляющееся чаще всего острым течением, повышением температуры, явлениями общей интоксикации, возникновением сыпи на коже и слизистых. В связи с быстрым распространением, значительным экономическим ущербом, наносимым овцеводческим хозяйствам, высоким падежом, особенно среди молодняка относится к особо опасным заболеваниям.