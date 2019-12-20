Стиральная машина стала причиной пожара в квартире: благодаря правильным действиям жильца никто не пострадал

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в Кунда в 13:29, вчера 19 декабря. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в одной из квартир дома на улице Калда горела стиральная машина в ванной комнате.
Спасатели ликвидировали пожар к 14:43. Помогли и правильные действия жильца квартиры. Когда он обнаружил пожар, то закрыл все окна и двери, а сам ушел в другую комнату. Закрытые двери позволили предотвратить распространение огня и дыма. Скорая помощь доставила человека в больницу для проверки состояния здоровья.