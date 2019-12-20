Пт, 20.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
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  • Стиральная машина стала причиной пожара в квартире: никто не пострадал благодаря правильным действиям жильца

Стиральная машина стала причиной пожара в квартире: никто не пострадал благодаря правильным действиям жильца

Фото иллюстративное.

ФОТО: Jaanus Lensment

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в Кунда в 13:29, вчера 19 декабря. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в одной из квартир дома на улице Калда горела стиральная машина в ванной комнате.

Спасатели ликвидировали пожар к 14:43. Помогли и правильные действия жильца квартиры. Когда он обнаружил пожар, то закрыл все окна и двери, а сам ушел в другую комнату. Закрытые двери позволили предотвратить распространение огня и дыма. Скорая помощь доставила жильца в больницу для проверки состояния здоровья.

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