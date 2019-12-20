Спустя более суток после шторма почти 2300 домов все еще находятся без электричества

Отключения тока стали учащаться во второй половине дня в среду, когда по Эстонии прошел сильный шторм. Максимальное число отключений составляло около 50 000 потребителей по разным регионам страны.

Если к вечеру четверга компания Elektrilevi вернула подачу электричества 44 900 домохозяйствам, а без электричества по-прежнему оставались 5600, то по состоянию а 6.43 в пятницу утром обесточенных домохозяйств было 2287.

Ликвидацией аварий занимается более 70 бригад, которые также используют дроны.