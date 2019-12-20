Пт, 20.12.2019
Учителя постоянно находятся в стрессе. Кроме того, негативный фон вокруг русской школы создают политики - своими заявлениями и законопроектами. Денис Преснецов
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Спустя более суток после шторма почти 2300 домов все еще находятся без электричества

Спустя более суток после шторма почти 2300 домов все еще находятся без электричества

Электричество

ФОТО: 15min.lt

Из-за бушевавшего в среду шторма в пятницу утром по-прежнему обесточено 2287 домохозяйств.

Отключения тока стали учащаться во второй половине дня в среду, когда по Эстонии прошел сильный шторм. Максимальное число отключений составляло около 50 000 потребителей по разным регионам страны.

Если к вечеру четверга компания Elektrilevi вернула подачу электричества 44 900 домохозяйствам, а без электричества по-прежнему оставались 5600, то по состоянию а 6.43 в пятницу утром обесточенных домохозяйств было 2287.

Ликвидацией аварий занимается более 70 бригад, которые также используют дроны.

Elektrilevi допускает, что ликвидация аварий в отдельных сложных случаях в уездах Харью, Рапла, Вильянди и Тарту может занять время до понедельника.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ