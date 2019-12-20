Украинский тяжелоатлет лишился из-за допинга золота Олимпиады

В 2012 году Торохтий в Лондоне стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 105 кг. Лишь в конце 2018 года ему сообщили, что перепроверка старых допинг-проб позволила обнаружить в его анализах запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон. Тогда его временно отстранили от соревнований. Сам Алексей удивлялся, откуда мог взяться препарат в его пробах, ведь он даже не позволял себе принимать обезболивающее, чтобы не «съесть» что-то запрещенное.