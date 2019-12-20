Стало известно, зачем британский премьер Борис Джонсон прибудет на выходных в Эстонию

«Отправил ему сегодня ночью поздравление по СМС и сказал, что все очень ждут, когда он навестит своих солдат в Эстонии», – сказал Ратас в минувшую пятницу после того, как консервативная партия премьера Бориса Джонсона официально выиграла внеочередные выборы в Великобритании, получив не менее 335 мест из 650.