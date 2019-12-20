Пт, 20.12.2019
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Стало известно, зачем британский премьер Борис Джонсон прибудет на выходных в Эстонию

Борис Джонсон.

ФОТО: Dylan Martinez/Reuters/Scanpix

Британский премьер-министр Борис Джонсон на выходных посетит Эстонию.

«Отправил ему сегодня ночью поздравление по СМС и сказал, что все очень ждут, когда он навестит своих солдат в Эстонии», – сказал Ратас в минувшую пятницу после того, как консервативная партия премьера Бориса Джонсона официально выиграла внеочередные выборы в Великобритании, получив не менее 335 мест из 650. 

Известно, что британский премьер приедет в субботу в Эстонию. Сначала он встретится с Юри Ратасом, а затем поедет в Тапа, чтобы поприветствовать британских солдат.

Юри Ратас был первым иностранным премьер-министром, который нанес визит Джонсону 6 августа, когда тот сидел в кресле премьер-министра всего пару недель.

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