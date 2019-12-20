Досадное недоразумение: Кая Каллас все-таки не сядет за кассу Maxima
Руководитель по коммуникациям Партии реформ Каяр Казе сообщил сегодня днем, что лидер их политической организации все-таки не сядет за кассу Maxima, как это было заявлено ранее.
«К сожалению, произошло недопонимание обстоятельств запланированных на сегодня мероприятий. Кая Каллас ознакомится с обстоятельствами работы кассира более основательно в ближайшем будущем, а не в рамках однократной медиа-акции. Изначальной мыслью было ознакомиться со спецификой условий труда в секторе обслуживания и подчеркнуть ценность каждой профессии. Приносим извинения за недоразумение», - сказал пресс-секретарь реформистов.
Несколькими часами ранее появилась новость о том, председатель Партии реформ Кая Каллас испытает себя в качестве кассира в магазине.
«Несмотря на издевательское отношение некоторых политиков к простой работе, я верю, что каждая профессия важна для нашего общества и ни на кого нельзя навешивать ярлыки из-за его бывшей или настоящей должности», - прокомментировала Каллас.
Она должна была приступить работе кассира сегодня в 13:30 в магазине Maxima, который расположен на Эхитаяте-теэ, 148 в Хааберсти.
«Любое принижение профессии идет вразрез с моими принципами и принципами нашей партии. Я считаю, что Эстония - это здравомыслящая страна, в которой никого нельзя оскорблять или притеснять из-за его взглядов или общественной позиции. Никто не может знать, получится ли из кассира премьер-министр или из водителя - успешный бизнесмен», - говорила Кая Каллас.
Как предполагалось, решение лидера Партии реформ сесть за кассу Maxima станет ответом на скандальное высказывание министра внутренних дел Марта Хельме в адрес новой власти Финляндии.
Напомним, что на прошлой неделе парламент Финляндии проголосовал за вступление в должность правительства самого молодого в истории страны премьер-министра, 34-летней Санны Марин.
«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства», - сказал Хельме.
Занимающий пост министра внутренних дел Эстонии Март Хельме также выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сумеет отстоять интересы своей страны.
Финский портал Yle опубликовал слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме (EKRE) об их новом правительстве и премьер-министре. В заголовок Yle вынес слова Марта Хельме о новом премьер-министре Финляндии Санне Марин: «Одна продавщица стала премьер-министром».