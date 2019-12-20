Ответ Марту Хельме: Кая Каллас сядет за кассу Maxima

«Несмотря на издевательское отношение некоторых политиков к простой работе, я верю, что каждая профессия важная для нашего общества и ни на кого нельзя навешивать ярлыки из-за его бывшей или настоящей должности», - прокомментировала Каллас.

Она приступит к работе кассира сегодня в 13:30 в магазине Maxima, который расположен на Эхитаяте-теэ, 148 в Хааберсти.

«Любое принижение профессии идет вразрез с моими принципами и принципами нашей партии. Я считаю, что Эстония - это здравомыслящая страна, в которой никого нельзя оскорблять или притеснять из-за его взглядов или общественной позиции. Никто не может знать, получится ли из кассира премьер-министр или из водителя - успешный бизнесмен», - заключила Кая Каллас.

Видимо, решение лидера Партии реформ сесть за кассу Maxima является ответом на скандальное высказывание министра внутренних дел Марта Хельме в адрес новой власти Финляндии.

Напомним, что на прошлой неделе парламент Финляндии проголосовал за вступление в должность правительства самого молодого в истории страны премьер-министра, 34-летней Санны Марин.

«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства», - сказал Хельме.

Занимающий пост министра внутренних дел Эстонии Март Хельме также выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сумеет отстоять интересы своей страны.