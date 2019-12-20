Ответ Марту Хельме: Кая Каллас сядет за кассу Maxima

Сегодня, 20 декабря, председатель Партии реформ Кая Каллас попробует себя в качестве кассира в магазине.
«Несмотря на издевательское отношение некоторых политиков к простой работе, я верю, что каждая профессия важная для нашего общества и ни на кого нельзя навешивать ярлыки из-за его бывшей или настоящей должности», - прокомментировала Каллас.
Она приступит к работе кассира сегодня в 13:30 в магазине Maxima, который расположен на Эхитаяте-теэ, 148 в Хааберсти.
«Любое принижение профессии идет вразрез с моими принципами и принципами нашей партии. Я считаю, что Эстония - это здравомыслящая страна, в которой никого нельзя оскорблять или притеснять из-за его взглядов или общественной позиции. Никто не может знать, получится ли из кассира премьер-министр или из водителя - успешный бизнесмен», - заключила Кая Каллас.
Видимо, решение лидера Партии реформ сесть за кассу Maxima является ответом на скандальное высказывание министра внутренних дел Марта Хельме в адрес новой власти Финляндии.
Напомним, что на прошлой неделе парламент Финляндии проголосовал за вступление в должность правительства самого молодого в истории страны премьер-министра, 34-летней Санны Марин.
«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства», - сказал Хельме.
Занимающий пост министра внутренних дел Эстонии Март Хельме также выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сумеет отстоять интересы своей страны.
Финский портал Yle опубликовал слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме (EKRE) об их новом правительстве и премьер-министре. В заголовок Yle вынес слова Марта Хельме о новом премьер-министре Финляндии Санне Марин: «Одна продавщица стала премьер-министром».