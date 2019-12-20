Tallinna Sadam окончательно проиграл спор о выплате компенсации

Поскольку госсуд не станет рассматривать жалобу Tallinna Sadam, вступило в силу принятое в начале октября решение Таллиннского окружного суда, согласно которому Tallinna Sadam должен выплатить Кийлю компенсацию и пеню на общую сумму около 22 800 евро.

Tallinna Sadam подал кассационную жалобу, в которой добивался аннулирования принятых ранее в пользу Кийля судебных решений, касавшихся выплаты компенсации за соблюдение запрета на конкуренцию в течение 12 месяцев после расторжения договора члена правления.

«Тем самым по спору, которому госсуд ранее уже дважды давал оценку по существу, вступило в силу решение суда, согласно которому Tallinna Sadam должен выплатить бывшему члену правления Аллану Кийлю компенсацию за соблюдение запрета на конкуренцию в течение 12 месяцев после расторжения договора на общую сумму 22 000 евро с пеней в размере 779,76 евро», – сообщил BNS представлявший Кийля присяжный адвокат Айвар Пильв.

По словам Пильва, Tallinna Sadam должен будет также компенсировать Кийлю связанные с этим спором затраты на правовую помощь от LEADELL Pilv Advokaadibüroo, составляющие в общей сложности 13 610 евро.

Кийль был с 1 марта 2004 года членом правления Tallinna Sadam, с ним был заключен договор члена правления. По оценке Кийля, в соответствии с этим договором Tallinna Sadam следовало уплатить ему компенсацию, поскольку он подал заявление о расторжении договора.

Опираясь на данные продолжавшегося около трех лет следствия госпрокуратура обвинила Кийля и Кальюранда в получении взяток в крупном размере и отмывании денег в период 2005-2015.