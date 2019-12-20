Пт, 20.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
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  • Наглый водитель проскочил через ограждение: полиция гналась за ним по нескольким уездам

Наглый водитель проскочил через ограждение: полиция гналась за ним по нескольким уездам

Снимок иллюстративный.

ФОТО: unsplash.com

Сегодня утром Järva Teataja получил сообщение о том, что в городе Пайде около 7.30 утра водитель автомобиля пытался скрыться от полицейских. Он успел проехать весь уезд Ярвамаа и, по предварительным данным, достиг Рапламаа.

«Серебристая легковушка-универсал скрылась от полиции, через несколько минут из Пайде выехала еще одна патрульная машина, - описал ход событий читатель. – Автомобиль проехал и там, где на самом деле проезда не было, например, перед основной школой Хиллара Ханссоо. Там дорога, которая перегорожена камнями, чтобы не проезжали автомобили».

Преследование продолжилось в Тюри, а затем на шоссе по направлению к Рапла.

Пресс-секретарь полиции Кристи Райдла подтвердила, что данное происшествие действительно имело место сегодня утром.

По сведениям редакции, полиции до сих пор не удалось поймать нарушителя.

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