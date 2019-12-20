Наглый водитель проскочил через ограждение: полиция гналась за ним по нескольким уездам

«Серебристая легковушка-универсал скрылась от полиции, через несколько минут из Пайде выехала еще одна патрульная машина, - описал ход событий читатель. – Автомобиль проехал и там, где на самом деле проезда не было, например, перед основной школой Хиллара Ханссоо. Там дорога, которая перегорожена камнями, чтобы не проезжали автомобили».