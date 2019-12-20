Наглый водитель проскочил через ограждение: полиция гналась за ним по нескольким уездам

Сегодня утром Järva Teataja получил сообщение о том, что в городе Пайде около 7.30 утра водитель автомобиля пытался скрыться от полицейских. Он успел проехать весь уезд Ярвамаа и, по предварительным данным, достиг Рапламаа.
«Серебристая легковушка-универсал скрылась от полиции, через несколько минут из Пайде выехала еще одна патрульная машина, - описал ход событий читатель. – Автомобиль проехал и там, где на самом деле проезда не было, например, перед основной школой Хиллара Ханссоо. Там дорога, которая перегорожена камнями, чтобы не проезжали автомобили».
Преследование продолжилось в Тюри, а затем на шоссе по направлению к Рапла.
Пресс-секретарь полиции Кристи Райдла подтвердила, что данное происшествие действительно имело место сегодня утром.
По сведениям редакции, полиции до сих пор не удалось поймать нарушителя.