Пт, 20.12.2019
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Киев за 50 евро!

Киев.

ФОТО: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Хорватию начиная со 152 евро

Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 50 евро

Туда-обратно из Таллинна в Шанхай начиная с 314 евро

Туда-обратно из Лондона в Коста-Рику начиная с 439 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сеул начиная с 477 евро

Туда-обратно из Таллинна в Ирландию начиная с 58 евро

Туда-обратно из Таллинна на Коста-Брава начиная с 82 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Дубровник начиная со 162 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Крит начиная с 207 евро

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