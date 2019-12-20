Швейцарской компании грозят санкциями за "Северный поток - 2"

Штрафные меры, прописанные в законе "О защите энергетической безопасности Европы", направлены на компании-операторы судов, с помощью которых через Балтийское море прокладывают трубы для "Северного потока - 2". В письме сенаторы ссылаются на то, что Allseas использует как минимум одно судно для прокладки таких труб. Политики заявляют, что любые лица, которые предоставят свои суда для прокладки труб "Северного потока - 2", будут подвергнуты санкциям. В частности, им запретят въезд в США, а любая собственность, находящаяся на территории страны, будет заморожена. Это может повлиять на активы Allseas в Техасе, а также на суда компании, которые курсируют в территориальных водах США.