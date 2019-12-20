Семь советов: как безопасно встретить Рождество дома

В темное зимнее время открытый огонь используют чаще, чем обычно, причем праздничная атмосфера заставляет людей забывать элементарные требования пожарной безопасности. Руководитель отдела ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко в сотрудничестве с добровольными спасателями рассказывает, на что следует обращать внимание, чтобы праздники прошли максимально безопасно.

1. Чтобы создать уютную атмосферу в рождественский период, зажигают много свечей, но они являются значительным источником опасности. Чтобы предотвратить серьезный ущерб, ставьте свечи на огнеупорное основание на удалении от легковоспламеняющихся материалов. Помните, что домашние животные или маленькие члены семьи могут случайно опрокинуть свечу во время игры.

2. По возможности не украшайте елку настоящими свечами. Также будьте осторожны с бенгальскими огнями. Сухая елка может загореться очень легко, а огонь распространяется моментально.

3. Мы рекомендуем использовать электрические свечи, но обязательно убедитесь в том, что они исправны. Рекомендуется проверить все провода и убедиться, что электрическая сеть не перегружена.

4. Выходя из дома, никогда не оставляйте свечи гореть, а если у вас есть камин, убедитесь, что огонь в нем потушен.

5. Во время праздников спасатели сталкиваются со множеством проблем из-за подгоревшей или даже сожженной еды, которая может стать причиной крупного пожара. Не оставляйте рождественское жаркое в духовке слишком надолго или вообще без присмотра.

6. Рекомендуем отапливать жилье умеренно и в соответствии с теплостойкостью обогревателя. Разумеется, не следует перегревать дом, даже когда на улице мороз. Перегрев помещений и неисправные отопительные устройства часто становятся причиной пожаров.