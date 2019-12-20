Пт, 20.12.2019
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  • Галерея: смотрите, как жила Меган Маркл до того, как стала герцогиней

Галерея: смотрите, как жила Меган Маркл до того, как стала герцогиней

Перед тем, как стать герцогиней Сассекской, Меган Маркл жила в современном доме, расположенном в престижном районе Лос-Анджелеса, передает Kodustiil. 

В доме, построенном в 1924 году и расположенном в районе Хэнкок Парк, Меган жила со своим первым мужем Тревором Энгельсоном, пишет TenRealEstateDeals.com. Пара расторгла брак в 2013 году.

Сейчас этот дом выставлен на продажу за 1,8 млн долларов. В просторном доме площадью 210 м2 четыре спальни, три ванных, гостиная и столовая с выходом на террасу. 

Forbes оценил имущество Маркл до ее замужества с принцем Гарри в 4,5 млн евро.  

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