Известного организатора мероприятий обвиняют в сексуальных домогательствах к ребенку младше десяти лет

Согласно обвинению, Лоосаар (51) совершил преступление, заключавшееся в том, что он сквозь одежду трогал девочку в возрасте младше десяти лет в районе гениталий. Также у него обнаружили 19 фотографий и четыре видеоклипа с детской порнографией, сообщил BNS пресс-секретарь прокуратуры Каарель Каллас.

Окружной прокурор Арика Альманн пояснила, что эпизод, в котором обвиняют Лоосаара, произошел много лет назад, а правоохранительные органы узнали о нем только сейчас, поскольку на момент совершения преступления потерпевшая из-за своего возраста не понимала, что с ней произошло.

«Любая информация о насилии над детьми крайне серьезно проверяется, если обнаруживаются доказательства, что могло быть совершено преступление, прокуратура передает уголовное дело в суд на рассмотрение. Чем раньше проинформировать полицию, тем быстрее можно будет отреагировать, но даже когда нам поступает информация многолетней давности, мы делаем все возможное, чтобы выяснить обстоятельства», - сказала Альманн.

При обыске дома у Лоосаара в дополнение ко всему перечисленному также нашли гладкоствольное ружье, на владение которым у него отсутствует разрешение. Ему предъявлено соответствующее обвинение.