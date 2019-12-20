Жители Эстонии больше не берут потребительские кредиты на рождественские подарки

Руководитель сегмента по обслуживанию частных лиц SEB Силле Халланг: «Сама по себе низкая популярность малого кредитования в преддверии Рождества является довольно позитивной тенденцией, показывающей, что люди довольно неплохо справляются с планированием средств и увеличением расходов. При этом не следует забывать, что некоторые расходы, связанные с предрождественскими покупками, приходятся на кредитные карты.

Мы видим, что около трети жителей Эстонии покупают рождественские подарки через электронные магазины, и эти покупки по-прежнему осуществляются в основном с помощью кредитных карт. Не менее интересен и тот факт, что более 50% жителей Эстонии покупают рождественские подарки на крупнейших электронных площадках мира, таких как Alibaba, AliExpress и Amazon, а чуть более 40% предпочитают местные электронные магазины в Эстонии.