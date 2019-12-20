Пт, 20.12.2019
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  • Канепи и Контавейт попали в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису

Канепи и Контавейт попали в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису

Кайа Канепи

ФОТО: Kremlin Cup

Кайа Канепи несмотря на низкий рейтинг сумела избежать квалификационного турнира за право сыграть в основной части.

Если Контавейт попала в основную сетку Australian Open как теннисистка, которая входит в топ-99 мирового рейтинга, Контавейт является 25-й ракеткой мира, то Канепи, занимающая сотое место в рейтинге WTA, получила заветное место в 1/64 финала благодаря отказу пуэрториканки Моники Пуиг (WTA 79.).

Кроме Канепи на австралиских кортах выступит и Вера Звонарева, получившая от оранизаторов соревнований wild card. Wlid card получила и представительница Украины Катерина Бондаренко.

Открытый чемпионат Австралии по теннису стартует 20 января 2020 года.

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