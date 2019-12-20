Канепи и Контавейт попали в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису

Если Контавейт попала в основную сетку Australian Open как теннисистка, которая входит в топ-99 мирового рейтинга, Контавейт является 25-й ракеткой мира, то Канепи, занимающая сотое место в рейтинге WTA, получила заветное место в 1/64 финала благодаря отказу пуэрториканки Моники Пуиг (WTA 79.).