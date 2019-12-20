Из-за несанкционированных работ два многоквартирных дома в Маарду остались без электричества

В редакцию Rus.Postimees обратился Александр, который пожаловался, что в двух домах по адресу Калласмаа, 5 и 7, пропало электричество. Возмущенный жилец обратился в горуправу, но там, по его словам, внятных ответов не дали, а сроком восстановления подачи электричества назвали понедельник, 23 декабря. Напуганный такой перспективой Александр забил тревогу. «У меня день рождения, жена продуктов накупила. Они бы испортились», – говорит жилец дома.