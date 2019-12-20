Борьба со смертельной бактерией продолжается: на фабриках M.V.Wool AS завершилась стерилизация

«Вместе с предоставляющими соответствующие профессиональные услуги фирмами компания M.V.Wool провела на фабриках основательную очистку, в ходе которой мы продезинфицировали и стерилизовали рабочие поверхности и оборудование во всех помещениях», - сказал председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол.

Разрабатывая программу очистки, представленную 13 ноября Ветеринарно-пищевому департаменту (VTA), компания M.V.Wool опиралась на мнения ряда экспертов различного профиля. В ходе очистки были сначала вымыты и продезинфицированы оборудование и помещения, затем оборудование было разобрано на части, все поверхности которых также прошли химическую чистку и дезинфекцию, а затем были стерилизованы. Помимо оборудования при высокой температуре стерилизованы были все инструменты. Глубокая очистка стала дополнительной мерой, наряду с постоянно выполняющимися на предприятии работами по очистке.

Глубокая очистка началась после предписания Ветеринарно-пищевого департамента от 25 ноября 2019 года.