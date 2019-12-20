Пт, 20.12.2019
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме

В эти выходные airBaltic открывает новое направление из Таллинна

Самолет airBaltic. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В эти выходные, в субботу, 21 декабря, airBaltic откроет первый прямой полет из Таллинна в Зальцбург, Австрию.  Прямой полет между двумя городами продлится до конца зимнего сезона, 28 марта 2020 года. 

Maртин Гаус, председатель правления airBaltic: "В течение долгих лет Зальцбург был один из самых популярных горнолыжных направлений для жителей Прибалтики. Предлагая новый прямой полет в течение зимнего сезона, мы усиливаем свои позиции в Таллиннском аэропорту, а также демонстрируем свое желание развивать воздушное сообщение Эстонии. Мы рады, что для местных жителей мы являемся выбором номер один".

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ