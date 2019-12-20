В эти выходные airBaltic открывает новое направление из Таллинна

Maртин Гаус, председатель правления airBaltic: "В течение долгих лет Зальцбург был один из самых популярных горнолыжных направлений для жителей Прибалтики. Предлагая новый прямой полет в течение зимнего сезона, мы усиливаем свои позиции в Таллиннском аэропорту, а также демонстрируем свое желание развивать воздушное сообщение Эстонии. Мы рады, что для местных жителей мы являемся выбором номер один".