Пт, 20.12.2019
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом
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  • Внимание! В праздничный период не будет осуществляться часть банковских платежей

Внимание! В праздничный период не будет осуществляться часть банковских платежей

Банкомат Swedbank.

ФОТО: Toomas Huik/Postimees

В праздничный период не будет осуществляться часть международных платежей.

В период 24-26 декабря и 1 декабря не будут обслуживаться зарубежные платежи.

23 и 31 декабря зарубежные платежи можно будет совершать только до 14 часов, экспресс- и срочные платежи будут обслуживаться до 10.30. Платежи в российских рублях не будут обслуживаться из-за российских праздников в период 1-7 января.

Кроме того, в период 24-26 декабря и 1 января не будут осуществляться европейские платежи, их доставка будет продлеваться за счет выходных.

Внутрибанковские платежи и моментальные платежи между банками будут в период праздников осуществляться в обычном порядке.

В период 24-26 декабря и 1 декабря будут закрыты банковские конторы и представительства. 23 декабря и 31 декабря банковские конторы, как правило, закрываются на три часа раньше обычного.

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