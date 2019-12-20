Внимание! В праздничный период не будет осуществляться часть банковских платежей

В период 24-26 декабря и 1 декабря не будут обслуживаться зарубежные платежи.

23 и 31 декабря зарубежные платежи можно будет совершать только до 14 часов, экспресс- и срочные платежи будут обслуживаться до 10.30. Платежи в российских рублях не будут обслуживаться из-за российских праздников в период 1-7 января.

Кроме того, в период 24-26 декабря и 1 января не будут осуществляться европейские платежи, их доставка будет продлеваться за счет выходных.

Внутрибанковские платежи и моментальные платежи между банками будут в период праздников осуществляться в обычном порядке.