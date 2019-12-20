Денежные премии от государства получили и представители неолимпийских видов спорта

Президент ЭОК Урмас Сыырумаа выразил признательность чемпионам мира и их тренерам. «Эстонский олимпийский комитет – ведущая организация эстонского спорта, и мы связаны не только с олимпийскими видами спорта. Успехи в спорте, вне зависимости от того, входит вид спорта в олимпийскую программу или нет, это гордость для Эстонии и нашего народа. Кроме того, спорт, конечно же, благоприятно сказывается физическом и психическом здоровье», – сказал Сыырумаа.

Премии за призовые места, завоеванные на международных титульных соревнованиях, назначаются в соответствии с порядком, утвержденным исполнительным комитетом ЭОК. Спортсменов, занявших призовые места на титульных соревнованиях в неолимпийских видах спорта, ЭОК может награждать денежными премиями при наличии финансовых возможностей.

Эстонский олимпийский комитет наградит ставших в этом году чемпионами мира спортсменов неолимпийских видов спорта следующими премиями:

· Борис Любченко (Black Team Estonia), двукратный чемпион мира по зимнему виндсёрфингу в дисциплинах «курс-рейс» и «шорт-трек слалом» – 2x2500 евро

· Отт Киккас, Марьялийса Умб, Карл-Роберт Тринк и Сийм Отс, чемпионы мира в парусном спорте (ORC, класс «С») – в общей сложности 10 000 евро

· Расмус Хаугасмяги (клуб водно-моторного спорта Tartu Kalev), чемпион мира по водно-моторному спорту в классе «OSY-400» – 3000 евро

· Стефан Аранд (клуб водно-моторного спорта Tartu Kalev), чемпион мира по водно-моторному спорту в классе «Offshore 3J» – 3000 евро

· Тиммо Таммемяэ (SK 100) и Райн Сеэпылд, чемпионы мира по спортивному ориентированию в дисциплине «рогейн» среди мужчин – в общей сложности 5000 евро

· Андо Рохтметс (Ныммеская школа по интересам), чемпион мира в соревнованиях скоростных кордовых гоночных автомоделей, класс 5 / 10,0 см³ – 3000 евро

· Тыну Сепп (Ныммеская школа по интересам), чемпион мира в соревнованиях скоростных кордовых гоночных автомоделей, класс 4 / 5,0 см³– 3000 евро

· Лембит Вахер (Ныммеская школа по интересам), чемпион мира в соревнованиях скоростных кордовых гоночных автомоделей, класс 2 / 2,5 см³ – 3000 евро

· Отт Тянак и Мартин Ярвеоя, чемпионы мира по ралли серии WRC – в общей сложности 19 000 евро

Тренеры чемпионов мира получат следующие премии:

· Сирет Тара, тренер Бориса Любченко – 2000 евро

· Пийбе Таммемяэ, тренер Тиммо Таммемяэ и Райна Сеэпылда – 2000 евро

· Юллар Пывват, тренер Расмуса Хаугасмяги – 1500 евро

· Ахто Ааслав-Каазик, тренер Стефана Аранда – 1500 евро

· Тыну Сепп, тренер Андо Рохтметса и Лембита Вахера – 1500 евро

· Лембит Вахер, тренер Тыну Сеппа – 1500 евро

Средства на денежные премии по запросу ЭОК выделит Министерство культуры.