Вне дома: вместо ресторана Privat на границе Ласнамяэ и Виймси открылось совершенно новое заведение

Суп из морепродуктов Clam Chowder. ФОТО: Вера Копти.

При этом вкусы не сливаются в одно невнятное «что-то морское», а создают единый ароматный ансамбль, в котором все играют на равных, а крошечные стручки зеленого горошка добавляют сладости и приятно похрустывают. Блистательное блюдо!

Ребрышки – американская классика

Не обошлось в меню американского кафе и без бургеров: новомодные, с рваным мясом - курица, утка и свинина, классический с говяжьей котлетой и веганский. А вот и американская классика – ребрышки с соусом барбекю. Именно ребрышки предложил попробовать хозяин заведения.

У Ояссалу четверо детей, и меню украшено голубыми кружочками с надписью: любимое блюдо, причем особо любопытные могут узнать, кто из детей какое блюдо предпочитает. Среди любимых – паста с беконом и сыром, ребрышки размера XL, рваная утка с картофельным пюре и молочный коктейль с печеньем oreo. «Да, у нас любят детей, а нас уже полюбили родители с детьми: уже готов и детский уголок, правда, пока небольшой, есть детское меню», - говорит хозяин.

Шеф-повар Al`s Cafe Сергей Сосков поздравляет наших читателей с Рождеством и Новым годом. ФОТО: Вера Копти.

Так вот, о ребрышках. Шеф-повар Сергей Сосков раскрыл секрет: в течение восьми часов свиные ребрышки томятся при низкой температуре, а только потом доводятся до ума и подаются на стол. Прием вообще-то не новый, но у Соскова получается великолепно. Да, значение имеет и качество мяса. Сергей долго выбирал поставщиков и остановился на эстонском фермере, который теперь регулярно снабжает кухню свежайшим мясом.

Свиные ребрышки в Al`s Cafe. ФОТО: Вера Копти.

К тающим во рту ребрышкам в Al`s Cafe подается фасоль в томате, салат coleslow из краснокочанной капусты и четыре соуса на выбор: традиционный барбекю, халапеньо с манго, халапеньо с ананасом и самый острый и жгучий – чипотле из копченого халапеньо. Порция огромная, и если начать с супа, то ее можно спокойно брать на двоих. Мясо покрыто панировкой из жареного лука, что придает блюду еще одну новую вкусовую нотку.

И если уж мы заговорили о луке, то есть в меню кафе одно блюдо, до которого мы не добрались только потому, что больше не могли проглотить не кусочка. Это - blooming onion, цветущий лук, цветок из лука… можно переводить по-разному, важна суть.

Луковый цветок - попробовать необходимо! ФОТО: скриншот с youtube.com

«Это очень популярная американская закуска: большая головка лука разрезается на лепестки и обжаривается во фритюре до хруста. Очень вкусно и с пивом, и с вином», - рассказывает Сосков.

Что еще есть в меню нового кафе? Да, кстати, кафе в самом деле новое: после закрытия Privat в помещениях был сделан серьезный ремонт, и свои двери новое заведение распахнуло в середине ноября. Так вот, если вы не являетесь поклонником американской кухни, закажите осьминога с картофелем и пюре из батата или английскую классику - fish & chips.

Алкоголь может повредить вашему здоровью!

Это, конечно, так, но, говоря о любви Ало Ояссалу к Америке, нельзя не отметить, что среди сорока двух сортов пива в меню двадцать американских! Ну и, конечно, как же без бурбона!

Легендарный виски. ФОТО: Вера Копти.

Имеется в карте вин и настоящее сокровище: виски, которому, по словам Ояссалу, 80 лет. Эта бутылка, которую еще не открывали, стоит в баре заведения на почетном месте. На этикетке надпись: Kentucky owl confiscated.

«Во времена сухого закона партии нелегально произведенного виски власти конфисковывали, что не мешало потом некоторые сорта не уничтожать, а продавать по-тихому. Я называю это виски – виски Аль-Капоне и жду не дождусь, когда кто-нибудь закажет традиционные 40 граммов», - смеется Ало.