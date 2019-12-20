Вне дома: вместо ресторана Privat на границе Ласнамяэ и Виймси открылось совершенно новое заведение
Да-да, поменялось всё: название, собственник, интерьер, меню, шеф-повар. Остался только шашлычник Норик, который все так же жарит свои потрясающие шашлыки в домике во дворе. Именно из-за этих шашлыков таллиннцы приезжали сюда в течение многих лет, так что владелец нового заведения оказался не просто предприимчивым, но и мудрым.
Сейчас на месте Privat находится Al`s Cafe. Название можно перевести как «Кафе у Ало». Хозяин заведения – Ало Ояссалу, известный спортсмен, тренер по теннису, владелец теннисной школы Tondiraba.
«Я очень люблю готовить, и дома, когда ожидаются гости, к плите встаю именно я. И еще я люблю Америку. В течение последних двадцати лет каждый год по паре месяцев я провожу в Штатах. Нравится мне и американская кухня», - рассказал Ояссалу.
Здесь чувствуешь себя, как дома
Не все бывали в Америке, но американские фильмы смотрели все, и этот узнаваемый стиль, когда официанты обслуживают вас так, будто вы всю жизнь жили с ними на одной улице или учились в параллельных классах, покоряет сразу и, похоже, навсегда. Англоязычные плакаты на стенах, остроумные надписи на жестяных табличках, большие телевизоры, оригинальная посуда – белая, красная и синяя. «Кусочек Америки», - улыбается Ало.
Я регулярно смотрю телевизионный канал Travel и знаю, что американская кухня – это не только гамбургеры, а американские шеф-повара славятся ничуть не меньше скандинавских. Шеф-повар заведения Сергей Сосков рассказал, что в меню нового кафе, кроме бургеров, стейков, крылышек и ребрышек в американском стиле, много других интересных и нашим людям малоизвестных блюд.
Суп всему голова
И все-таки Al`s - кафе, а не ресторан. Почему? «У нас большая пивная карта, мы транслируем крупнейшие спортивные соревнования, бывают большие компании, а спортивные болельщики любят вкусно поесть под пиво и футбол», - объясняет Ояссалу. Сосков добавляет: «Да и подача у нас не файн-дайнинговая».
Шефу эта разница понятна, как никому другому: Сергей работал в Италии, в Финляндии, во многих ресторанах Таллинна. Но ему так понравилась концепция этого заведения, что он без колебаний согласился возглавить кухню Al`s Cafe. Над меню работали вдвоем: Сергей предлагал рецепты, Ало пробовал готовое блюдо, а быть ему в меню или нет, решали вместе.
Итак, меню. Два супа - американский фасолевый и Clam Chowder из морепродуктов. Что касается первого, то с него, собственно, и началось знакомство с кухней заведения. Лаконична и очень декоративна подача красного супа в белой тарелке.
Как рассказал Сергей Сосков, рецептов фасолевого супа в Америке превеликое множество, его даже в столовой сената США подают. Суп в Al`s Cafe очень вкусный – красивый и сытный. Темная фасоль, яркие помидоры, картофель, кусочки мяса, умеренная острота – прекрасное начало обеда. Суп подается со сметаной, для любителей добавлять ее в каждый суп. Хотя в Штатах его едят без сметаны. Что я и сделала.
Продегустировала я и второй суп. В его составе целый букет из морепродуктов: деликатесные сердцевидки, популярные мидии, кальмары, креветки, щупальца осьминога – всего понемногу.
При этом вкусы не сливаются в одно невнятное «что-то морское», а создают единый ароматный ансамбль, в котором все играют на равных, а крошечные стручки зеленого горошка добавляют сладости и приятно похрустывают. Блистательное блюдо!
Ребрышки – американская классика
Не обошлось в меню американского кафе и без бургеров: новомодные, с рваным мясом - курица, утка и свинина, классический с говяжьей котлетой и веганский. А вот и американская классика – ребрышки с соусом барбекю. Именно ребрышки предложил попробовать хозяин заведения.
У Ояссалу четверо детей, и меню украшено голубыми кружочками с надписью: любимое блюдо, причем особо любопытные могут узнать, кто из детей какое блюдо предпочитает. Среди любимых – паста с беконом и сыром, ребрышки размера XL, рваная утка с картофельным пюре и молочный коктейль с печеньем oreo. «Да, у нас любят детей, а нас уже полюбили родители с детьми: уже готов и детский уголок, правда, пока небольшой, есть детское меню», - говорит хозяин.
Так вот, о ребрышках. Шеф-повар Сергей Сосков раскрыл секрет: в течение восьми часов свиные ребрышки томятся при низкой температуре, а только потом доводятся до ума и подаются на стол. Прием вообще-то не новый, но у Соскова получается великолепно. Да, значение имеет и качество мяса. Сергей долго выбирал поставщиков и остановился на эстонском фермере, который теперь регулярно снабжает кухню свежайшим мясом.
К тающим во рту ребрышкам в Al`s Cafe подается фасоль в томате, салат coleslow из краснокочанной капусты и четыре соуса на выбор: традиционный барбекю, халапеньо с манго, халапеньо с ананасом и самый острый и жгучий – чипотле из копченого халапеньо. Порция огромная, и если начать с супа, то ее можно спокойно брать на двоих. Мясо покрыто панировкой из жареного лука, что придает блюду еще одну новую вкусовую нотку.
И если уж мы заговорили о луке, то есть в меню кафе одно блюдо, до которого мы не добрались только потому, что больше не могли проглотить не кусочка. Это - blooming onion, цветущий лук, цветок из лука… можно переводить по-разному, важна суть.
«Это очень популярная американская закуска: большая головка лука разрезается на лепестки и обжаривается во фритюре до хруста. Очень вкусно и с пивом, и с вином», - рассказывает Сосков.
Что еще есть в меню нового кафе? Да, кстати, кафе в самом деле новое: после закрытия Privat в помещениях был сделан серьезный ремонт, и свои двери новое заведение распахнуло в середине ноября. Так вот, если вы не являетесь поклонником американской кухни, закажите осьминога с картофелем и пюре из батата или английскую классику - fish & chips.
Алкоголь может повредить вашему здоровью!
Это, конечно, так, но, говоря о любви Ало Ояссалу к Америке, нельзя не отметить, что среди сорока двух сортов пива в меню двадцать американских! Ну и, конечно, как же без бурбона!
Имеется в карте вин и настоящее сокровище: виски, которому, по словам Ояссалу, 80 лет. Эта бутылка, которую еще не открывали, стоит в баре заведения на почетном месте. На этикетке надпись: Kentucky owl confiscated.
«Во времена сухого закона партии нелегально произведенного виски власти конфисковывали, что не мешало потом некоторые сорта не уничтожать, а продавать по-тихому. Я называю это виски – виски Аль-Капоне и жду не дождусь, когда кто-нибудь закажет традиционные 40 граммов», - смеется Ало.
Журналисту редко удается пообщаться не только с поваром, но и с владельцем заведения. Было интересно. А в Al`s Cafe я вернусь обязательно: очень хочется попробовать луковый цветок.