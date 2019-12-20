Минюст расширит права арендодателей при сдаче квартир в аренду

Направленный на межведомственное согласование законопроект отменяет абсолютный запрет на неустойку для договоров сдачи в аренду жилого помещения, однако максимальный размер неустойки будет ограничен, и потребовать ее можно будет только за нарушение неденежного обязательства в случаях, когда оценить размер нанесенного ущерба сложно, а сама возможность неустойки может предотвратить нарушение со стороны квартиросъемщика, передает Rus.ERR.

Кроме того, стороны договоры смогут договориться о ставке пени, превышающей установленный в законе универсальный процент, хотя для защиты арендатора жилого помещения будет установленный максимальный разрешенный размер пени.

В договоре можно будет прописать условие, что арендатор сам несет расходы по обслуживанию и улучшению всего здания и обязан возвратить жилое помещение в том же состоянии, в каком оно было ему передано, или же несет разумные и необходимые расходы на ремонт помещения.

Арендодателю будет предоставлено право требовать повышенный размер залога, который сейчас ограничен средней месячной брутто-зарплатой в Эстонии: эта поправка предназначена для ситуаций, в которых снимаемое в аренду жилое помещение находится в регионе с очень низкими ценами, и действующий лимит залога не покрывает риски арендодателя в случае повреждения жилого помещения и его обстановки.