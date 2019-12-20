В столичных торговых центрах открылись первые экспресс-клиники

На днях стало известно, что Департамент здравоохранения выдал эстонскому частному медицинскому предприятию Confido разрешения на деятельность по предоставлению медицинских услуг в первых экспресс-клиниках. Однако стоит учесть, что прием в экспресс-клинике платный, например, стоимость обычного приема медсестры – 25 евро, к этой сумме в случае необходимости добавляется стоимость проведения анализов или оказания других дополнительных услуг.

Как сообщает само предприятие Confido, пациенты могут обращаться в их экспресс-клиники как в случае легких травм или недомогания, так и для проведения обследований, вакцинации, для получения консультаций по вопросам питания или зависимостей, а также других медицинских консультаций. В случае необходимости пациент получит рекомендацию, как и куда ему следует обратиться, чтобы попасть на прием к врачу-специалисту. Кроме того, врачи экспресс-клиник могут открыть больничный лист, в том числе в выходные дни.

Экспресс-клиники открыты для пациентов в течение всего рабочего дня самих торговых центров Nautica и Lasnamäe Centrum, ежедневно с 9.00 до 21.00.

На платный прием в экспресс-клинику могут приходить пациенты, независимо от того, в список какого семейного врача они внесены, а также те, кто вообще не имеет семейного врача. В экспресс-клиниках принимают как взрослых, так и детей. Для посещения клиники не надо бронировать время визита, прием ведется в порядке живой очереди. Время имеет смысл бронировать только для того, чтобы обеспечить себе возможность попасть на прием без всякого ожидания.