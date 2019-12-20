В нарвском театральном центре Vaba Lava сократили пост директора

Штыкалов не стала комментировать свой уход из театрального центра, открытого в Нарве в декабре 2018 года.

По словам председателя правления Vaba Lava Мярта Меоса, год работы центра в Нарве показал, что для улучшения работы необходима реорганизация в структуре управления.

"Мы уже наняли двух новых сотрудников в дополнение к существующей команде: менеджера по продажам Наталью Одинцову и продюсера Герли Романович, которые имеют хороший театральный опыт. На данный момент я не думаю, что в нарвском театральном центре нужен отдельный руководитель", - объяснил Меос.