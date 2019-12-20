ВАДА назвало четыре страны, которые нарушали антидопинговые правила чаще России

ВАДА отмечает, что за отчётный период было обнаружено 1804 случая нарушений антидопинговых правил. В 2016 году этот показатель составил 1595, а в 2015-м — 1929.

Больше всего нарушений зафиксировано у спортсменов из Италии (171). На втором месте — Франция (128), на третьем — США (103), на четвёртом — Бразилия (84). Россия занимает пятое место (82).

Всего в 2017 году было взято 245 232 допинг-пробы в 93 видах спорта у представителей 114 стран. Больше всего нарушений было найдено в бодибилдинге (266), лёгкой атлетике (242) и велоспорте (218).