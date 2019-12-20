В декабре Продуктовому банку пожертвовали рекордное количество продуктов питания

Продуктовый банк провел в прошлые пятницу и субботу очередную предрождественскую акцию, в ходе которой посетители магазинов пожертвовали 45 204 кг продуктов питания, передала организация. Это рекордный результат.

Больше всего было пожертвовано сухих продуктов вроде каш и круп (всего 8371 кг). За ними следовали паста и макароны, которых пожертвовали 6807 кг. На третьем месте супы и прочая еда в банках (всего 6620 кг).

Пожертвованные продукты используют как для комплектации рождественской продуктовой помощи, так и в составе регулярной помощи, которая будет раздаваться испытывающим трудности семьям в начале следующего года.

Больше всего продуктов пожертвовали в Таллинне и Харьюмаа — всего 18 954 кг в двенадцати участвовавших в акции магазинах. В Тарту пожертвовали 4831 кг, а в Пярну 3602 кг. В этом году акция впервые проводилась также в Кярдла на Хийумаа, где в одном магазине за два дня пожертвовали 1046 кг продуктов.