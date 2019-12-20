В Facebook опять утечка данных сотен тысяч пользователей

Специалист по кибербезопасности Боб Дьяченко говорит, что обнаружил в сети открытый Elasticsearch-сервер с этой базой данных пользователей Facebook 14 декабря 2019 года. Однако, сам сервер находился в сети с 4 декабря 2019 года и все это время был открыт для внешнего доступа и копирования данных. По состоянию на 19 декабря 2019 года доступ к этому серверу оказался закрыт после того, как Боб Дьяченко уведомил интернет-провайдера об IP-адресе открытого сервера и текущей ситуации по наличию данных на этом сервере.