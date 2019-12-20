Карта: где и как бесплатно припарковаться в центре Риги, не получив за это штраф

На этот случай рижские энтузиасты создали карту в Google Maps с отметками всех бесплатных и временных парковочных мест. Авторы также оставили комментарии и заметки к многим из отметок на карте.

Ознакомиться с картой можно здесь:

Серьезно рассчитывать на большинство из этих парковок опасно, так как подобные удачные места расхватывают сразу же. А некоторые отметки на карте и вовсе могут быть неактуальными.

В обычный будний день больше всего шансов найти свободное место будет на: - Парковках "Старгорода" и на улице Экспорта (выше заправочной станции); - Парковках вокруг "Арена Рига".

Отметим, что парковка "Старгорода" пользуется особенной популярностью и на ней даже сформировались народные правила заезда – вам необходимо доехать до самого конца, развернуться и встать в авто-очередь, ожидая пока кто-нибудь уедет и вы сможете занять его место.

Автомобиль с включенными фарами встал на место ожидания ФОТО: Антон Кулагин

Не стоит пугаться очереди, так как текучка здесь очень большая и ждать долго не придется. Обычно очередь бывает с 8.00 – 15.00 по рабочим дням.

"Оставляю машину здесь каждый день. Самое долгое время, которое доводилось стоять в очереди – это 30 минут после утренних пробок. А так минут 5-10.

Рад, что еще остались такие удобные места – приехал с детьми в выходной день, сразу поставил авто и 5 минут пешком до Старой Риги", – рассказал единственный участник очереди.

Заехать на парковку удобнее всего с набережной через автомобильную заправку Circle K.

Касательно парковок вокруг "Арена Рига" попытать удачу и найти свободное место можно на улицах: Весетас, Гростонас, Яня Дикманя. Текучка там не такая большая, как на парковке "Старгорода", но тоже есть, признаются знатоки.

улица Весетас ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Напомним, что по правилам Рижской думы штраф за неправильную парковку составляет от 10 до 350 евро для физических лиц и от 30 до 750 евро для юридических лиц.

для физических лиц и от 30 до 750 евро для юридических лиц. В случае, если авто не убирают после третьей неоплаченной квитанции на штраф – на колеса устанавливаются блокираторы.

Если вы все таки вдруг решили не рисковать временем и припарковаться на одной из муниципальных парковок, не забывайте, что парковку надо оплачивать:

По рабочим дням 8:00 - 20:00

По субботам 9:00 - 17:00

В остальное время, а также по воскресеньям и праздничным дням – стоянка на муниципальных стоянках - бесплатна (за исключением стоянки у Рижского Дома конгрессов).

Парковки в Старой Риге:

Каждый день - 6:00 - 24:00.

По праздничным дням – бесплатно!